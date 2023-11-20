Разработчиков из Подмосковья приглашают на митап в рамках всероссийского конкурса «Начни игру»

Создатели видеоигр из Подмосковья могут принять участие во встрече в рамках Всероссийского конкурса «Начни игру». Мероприятие пройдет 10 декабря в Санкт-Петербурге.

В рамках встречи пройдут лекции и воркшопы от крупнейших представителей игровой индустрии. Кроме того, участники геймджема смогут за 72 часа создать собственные игры.

Участие в мероприятии бесплатное, но требуется предварительная регистрация. Она продлится до 9 декабря. Зарегистрироваться можно по этой ссылке.

До 24 ноября продолжается регистрация на вторые соревнования по скоростной разработке игр. Заявки поступили уже от полутора сотен человек из 23 регионов страны.