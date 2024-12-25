Реабилитолог Ачкасов пояснил важность двигательной активности зимой

Чтобы поддерживать физическую активность, человеку вовсе не обязательно заниматься полноценным спортом, тем более что далеко не у всех есть время и средства на посещение фитнес-залов или спортивных секций. По словам врача-реабилитолога Евгения Ачкасова, зимний сезон не только не лишает человека привычных двигательных активностей, а также дает новые возможности. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он отметил, что в зимний сезон стоит спокойно выходить на улицу и гулять, можно даже пробежаться, а можно заниматься скандинавской ходьбой. Однако при сильном морозе активными физическими упражнениями заниматься не стоит – их лучше перенести в спортзалы и бассейны.

По мнению медика, варианты двигательной активности в зимнее время мало чем отличаются от аналогичных перечней для других сезонов. Единственное, что стоит остеречься увлечения зимним плаванием.

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