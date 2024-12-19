Жителям Подмосковья рассказали, как восполнить нехватку солнечного света у детей зимой

Родителям важно чаще гулять с детьми на улице в солнечные зимние дни, чтобы восполнить нехватку солнечного света у них. Об этом рассказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева, передает Министерство здравоохранения Московской области.

По ее словам, из-за нехватки солнечного света у детей могут возникнуть проблемы с засыпанием и сном, возможно снижение активности и выработки витамина D, что грозит частыми простудами и повышенной утомляемостью. Чтобы избежать этого, врач также советует открывать шторы в солнечные дни и использовать специальные лампы для светотерапии.

Заведующая отделением эндокринологии НИКИ детства Асиет Тлиф добавила, что витамин D также можно получить с едой после консультации со специалистом.

«Лидером по количеству витамина D является жирная рыба, особенно дикий лосось. Кроме того, можно включить в рацион ребенка индейку, яичный желток, печень, сыр, творог, молоко, сливочное масло, петрушку, апельсины», — сказала Тлиф.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что многопрофильную поликлинику возведут в Ногинске в следующем году.