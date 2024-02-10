Реабилитолог Бондаренко пояснил опасность асимметричных видов спорта

По словам врача-реабилитолога Владимира Бондаренко, при выборе секции для ребенка или для себя следует помнить, что занятия отдельными видами спорта могут нанести серьезный вред организму. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что любые экстремальные виды спорта требуют качественной подготовки, а также перед началом подготовки следует посетить врача и пройти медобследование.

По мнению медика, опасность ассиметричных видов спорта заключается в том, что они формируют мощный мышечный дисбаланс, который оказывает плохое влияние на опорно-двигательный аппарат, приводит к нарушению осанки, сколиозу, к ранним грыжам, протрузиям, к хроническим болям.

Он уточнил, что лучше заниматься бегом, прыжками, плаванием и игровыми видами спорта.