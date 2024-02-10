Реабилитолог Бондаренко пояснил опасность асимметричных видов спорта
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По словам врача-реабилитолога Владимира Бондаренко, при выборе секции для ребенка или для себя следует помнить, что занятия отдельными видами спорта могут нанести серьезный вред организму. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он добавил, что любые экстремальные виды спорта требуют качественной подготовки, а также перед началом подготовки следует посетить врача и пройти медобследование.
По мнению медика, опасность ассиметричных видов спорта заключается в том, что они формируют мощный мышечный дисбаланс, который оказывает плохое влияние на опорно-двигательный аппарат, приводит к нарушению осанки, сколиозу, к ранним грыжам, протрузиям, к хроническим болям.
Он уточнил, что лучше заниматься бегом, прыжками, плаванием и игровыми видами спорта.