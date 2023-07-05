Реабилитолог Васильев назвал сроки восстановления Костомарова после ампутации

Культура и спорт

Фото: [©Екатерина Чеснокова/РИА Новости]

По словам врача-реабилитолога Валерия Васильева, олимпийский чемпион Роман Костомаров может восстановиться где-то через год. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Он отметил, что ходить на ножных протезах несложно, к тому же он уже научился подниматься по лестнице.

По мнению медика, управлять рукой, работающей с обратной связью, трудно. Данный процесс займет минимум несколько месяцев.

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