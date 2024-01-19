«Реал» был выбит из Кубка Испании в 1/8 финала

Команда «Реал» проиграла «Атлетико» во время матча 1/8 финала на Кубке Испании. Она лишила шанса пробиться в четвертьфинала. Об этом сообщило РИА Новости .

Встреча между командами проходила в Мадриде. Итогом встречи стал счет 4:2. Команды не смогли выяснить отношения в основное время, поэтому пришлось назначать им дополнительное. Со стороны «Атлетико» отличились четверо: Самуэль Лино, Альваро Мората, Антуан Гризманн и Родриго Рикельме. У «Реала» результата смог достичь только Хоселу, а второй гол стал результатом ошибки голкипера «Атлетико» Яна Облака. Он забил гол в собственные ворота.

Получается, что «Атлетико» рассчитался с «Реалом» за предыдущее поражение. Ранее он уступил сопернику на Суперкубке Испании со счетом 3:5.