«Реал» хочет почаще проводить клубный чемпионат мира: в США четверть всех билетов раскупили фанаты мадридцев

Мадридский «Реал» выступил с инициативой проводить клубный чемпионат мира раз в два года, а не как сейчас — в четыре, пишет The Guardian.

На завершившемся в США турнире в новом формате 25% билетов раскупили фанаты мадридского клуба — в «Реале» рассчитывают неплохо заработать на своей популярности.

Международная федерация футбола (ФИФА) пока осторожно относится к этому предложению, но всерьез рассматривает увеличение числа участников на следующем турнире — с 32 до 48.

При этом целый ряд клубов и федераций выступили с критикой нового турнира. Глава Ла Лиги Хавьер Тебас пообещал сделать все возможное, чтобы клубный чемпионат мира больше никогда не проводился. Экс-президент ФИФА Зепп Блаттер сказал, что «футбол проиграли Саудовской Аравии» — фонд общественных инвестиций этой страны был главным спонсором турнира.