«Реал» объявил о продлении контракта с Лукой Модричем

«Реал» еще на год продлил контракт с одним из лучших полузащитников современности Лукой Модричем.

37-летний хорват выступает за «Реал» с 2012 года. Вместе с Королевским клубом он выиграл 23 трофея, включая пять побед в Лиге чемпионов.

Капитан сборной Хорватии завоевывал серебро и бронзу чемпионата мира на двух последних турнирах.

В 2018 году Модрич был удостоен «Золотого мяча». В период с 2008-го по 2021 год он оказался единственным, кто смог вклиниться в борьбу Лионеля Месси и Криштиану Роналду за титул лучшего футболиста мира.