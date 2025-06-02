«Реал» сместил «Манчестер Сити» с первой строчки в рейтинге УЕФА

По итогам последних пяти сезонов на первую строчку поднялся мадридский «Реал» (143,5 балла), сместивший с нее «Манчестер Сити» (137,75). Третье место занимают мюнхенская «Бавария» (135,25), четвертое ­— «Ливерпуль» (125,5).

Победитель Лиги чемпионов ПСЖ располагается на пятом месте (118,5), уступивший в финале «Интер» — на шестом (116,25).

В топ-200 до сих пор входят четыре российских клуба. «Зенит» занимает 126-е место, «Спартак» — 137-е, «Локомотив» ­ — 157-е, «Краснодар» — 188-е. Напомним, в феврале 2022 года УЕФА исключил российские клубы из еврокубков.

Ранее ЦСКА в девятый раз в своей истории выиграл Кубок России, сравнявшись по числу титулов с «Локомотивом».