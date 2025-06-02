«Реал» сместил «Манчестер Сити» с первой строчки в рейтинге УЕФА
Мадридский «Реал» возглавил клубный рейтинг УЕФА
Фото: [ФК «Реал»]
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал обновленную таблицу коэффициентов после завершения Лиги чемпионов.
По итогам последних пяти сезонов на первую строчку поднялся мадридский «Реал» (143,5 балла), сместивший с нее «Манчестер Сити» (137,75). Третье место занимают мюнхенская «Бавария» (135,25), четвертое — «Ливерпуль» (125,5).
Победитель Лиги чемпионов ПСЖ располагается на пятом месте (118,5), уступивший в финале «Интер» — на шестом (116,25).
В топ-200 до сих пор входят четыре российских клуба. «Зенит» занимает 126-е место, «Спартак» — 137-е, «Локомотив» — 157-е, «Краснодар» — 188-е. Напомним, в феврале 2022 года УЕФА исключил российские клубы из еврокубков.
Ранее ЦСКА в девятый раз в своей истории выиграл Кубок России, сравнявшись по числу титулов с «Локомотивом».