«Реал» возглавил список самых дорогих футбольных клубов Европы

В первую десятку вошли шесть клубов из Англии, два — из Испании, по одному — из Германии и Франции. Возглавил список мадридский «Реал», оцененный в €6,3 млрд. Более миллиарда евро уступают ему два клуба из Манчестера — «Сити» (€5,2 млрд) и «Юнайтед» (€5,1 млрд).

Следующие места в топ-10 заняли «Барселона» (€4,5 млрд), «Бавария» (€4,3 млрд), «Ливерпуль» (€4,1 млрд), «Арсенал» (€3,9 млрд), ПСЖ (€3,8 млрд), «Тоттенхэм» (€3,6 млрд), «Челси» (€2,9 млрд).

В нынешнем сезоне «Реал» занял второе место в чемпионате Испании после «Барселоны», а в Кубке страны проиграл каталонцам в финале (2:3). В Суперкубке Испании «Барса» разгромила «Реал» со счетом 5:2. В Лиге чемпионов Королевский клуб выбыл в четвертьфинале, проиграв по сумме двух матчей «Арсеналу».

Единственный трофей сезона «Реал» завоевал в декабре прошлого года, забрав Межконтинентальный кубок ФИФА. В финале Мадрид обыграл мексиканскую «Пачуку» (3:0).

Ранее лондонский «Челси» выиграл Лигу конференций, обыграв в финале «Бетис» со счетом 4:1.