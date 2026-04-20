Скрывал сына 14 лет, не платил алименты и исчез при беременности: почему Арарат Кещян оказался в центре скандала

Звезда «Универа», российский актер Арарат Кещян, оказался в центре громкого семейного скандала, о котором долгие годы предпочитали молчать. Как стало известно, у актера есть внебрачный сын, которого он скрывал на протяжении 14 лет, не платил алименты и фактически устранился от воспитания ребенка, пока мать мальчика, Эльвира Кретова, не решила предать эту историю огласке и добиться справедливости через суд, пишет StarHit.ru.

Эльвира, которая познакомилась с Кещяном в 2009 году, рассказала, что их отношения продолжались несколько лет, актер приводил ее в компании, знакомил с друзьями, однако серьезных планов на совместное будущее не строил.

Когда в 2011 году Эльвира узнала, что беременна, Кещян, по ее словам, сразу же исчез, и ей пришлось самой растить сына, надеясь на поддержку, но на деле — постоянно напоминая отцу ребенка о необходимости финансовой помощи. Лишь спустя годы, когда мальчик уже подрос, Эльвира решила действовать более решительно и обратилась за помощью к жене Кещяна — Екатерине Шепете.

«Она рассказывала об Арарате не очень приятные вещи. А у меня молодая семья, я только вышла замуж, мне хотелось защитить мужа, мало ли что там было раньше. Но по некоторым фактам я поняла, что она говорит правду. Поэтому попросила сделать ДНК-тест, именно я была его инициатором этого», — рассказала супруга актера.

Сам актер не противился тесту и после получения результатов начал помогать мальчику финансово. Несмотря на это, мать подростка настаивает на законных основаниях и подала в суд и потребовала, чтобы Кещян выплачивал 25% от своего дохода на содержание сына.

Эльвира подчеркивает, что она сама растила ребенка и продолжала жить своей жизнью, не обсуждая с Араратом общее будущее. Она отметила, что любит своего сына и хочет, чтобы тот получал положенную по закону поддержку от отца.

