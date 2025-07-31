Редкий инструмент в Красногорске: «История одной флейты» в Архангельском привлекла множество зрителей

Зрители получили возможность услышать звучание уникальной флейты, принадлежавшей императору Николаю II и тесно связанной с историей царской семьи.

«Этот инструмент был создан в 1883 году на петербургской фабрике Юлиуса Генриха Циммермана. Владелец фабрики подарил флейту Александру III, а позже его сын, Николай II, увлекся игрой на ней. Обучением императора занимался профессор Петербургской консерватории Федор Степанов, который после революции забрал флейту для ремонта и она так и осталась в его семье. Со временем она пополнила коллекцию нашего музея», – поделился директор Музея Просвещения «Книжная галерея Вольфсона» Вадим Вольфсон.

После проведения реставрационных работ было принято решение вернуть флейте жизнь, позволить ей звучать для слушателей. Инструмент, изготовленный из ценных материалов, таких как дерево, серебро и слоновая кость, имеет сложную конструкцию, что делает его исполнение непростым даже для опытных музыкантов. Руководитель камерного ансамбля «Обратная перспектива» Екатерина Дрязжина одна из тех, кто смог освоить этот инструмент.

«Флейта обладает весьма специфической конструкцией, существенно отличающейся от современных моделей. Поиск оптимального звучания происходил на основе интуиции и накопленного опыта, поскольку стандартной аппликатуры для этого инструмента не существует. Существует мнение, что инструменты, которые долгое время не используются, теряют свою способность к резонансу. Именно поэтому мы постепенно «оживляли» эту флейту», – рассказала Екатерина Дрязжина.

В программу концерта вошли произведения Франсуа Врба, Йозефа Крауса, Джузеппе Сарти, Вольфганга Моцарта и других композиторов. Завершением вечера стал символичный вальс Иоганна Штрауса «Прощание с Петербургом».

Организаторы концерта сообщили, что это не последнее выступление флейты перед публикой в текущем году. Уже осенью запланированы концерты в различных городах России.