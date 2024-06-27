Региональный реестр организаций и мастеров народных художественных промыслов появится в Подмосковье. Соответствующий закон был принят депутатами Московской областной Думы в четверг, сообщает АГН «Москва» .

На Подмосковье приходится более половины всех видов народных художественных промыслов страны. В общей сложности, на территории региона работает девятнадцать таких предприятий.

В реестр будут включены данные о предприятиях и мастерах. Это будет информационная система. Ее создание позволит вести структурированный учет всех участников правоотношений.

Реестр будет размещен в открытом доступе на официальном сайте уполномоченного органа госвласти Подмосковья.