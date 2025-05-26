Регбисты «Динамо» одержали сенсационную победу над чемпионами России

При этом в начале второго тайма красноярцы уверенно выигрывали (19:5). Чемпионы допустили огромное количество ошибок и позволили «Динамо» выйти вперед (22:19).

Де-Ан Аккерман после блестящего сольного прохода вернул «Енисею» лидерство (26:22), но на последней минуте удаление заработал хукер гостей Франсуа Эстерхейзен, и москвичи занесли попытку молом (она записана на счет Дмитрия Пархоменко.

После четырех туров «Динамо» остается единственной командой без поражений — три победы и ничья. При этом москвичи занимают только четвертое место с 14 очками. У «Стрелы-Ак Барса» 16 баллов, у «Красного Яра» и «Енисея-СТМ» — по 15. Вплотную приблизиться к лидерам может и пензенский «Локомотив», у которого восемь очков и в запасе игра с новокузнецким «Металлургом».

Ранее стало известно, что лучший бомбардир РПЛ Манфред Угальде может покинуть «Спартак».