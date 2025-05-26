Лучший бомбардир РПЛ уйдет из «Спартака»

Костариканец стал лучшим бомбардиром РПЛ с 17 мячами, и его достижения не остались незамеченными. Стало известно об интересе к форварду со стороны «Монако» и ПСЖ. Теперь, по утверждению Романо, в борьбу за Угальде включились и другие клубы.

Контракт со «Спартаком» у Угальде действует до 2028 года, но красно-белые вряд ли будут чинить препятствия, если появится достойное предложение: весной костариканец выглядел не так убедительно и забил лишь два мяча.

В январе 2024 года «Спартак» заплатил за переход Угальде из голландского «Твенте» €13 млн. В настоящий момент стоимость нападающего, по данным портала Transfermarkt, составляет €15 млн.

В завершившемся сезоне РПЛ «Спартак» финишировал на четвертом месте.