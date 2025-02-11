Регина Тодоренко оказалась под капельницей после съемок

Телеведущая и судья шоу «Маска» Регина Тодоренко приоткрыла закулисье своей работы и показала, как лежит под капельницей после тяжелого трудового дня. Об этом пишет The Voice.

Тодоренко называет себя настоящим трудоголиком и признается, что не любит подводить команду. Однако неприятностей во время активной деятельности иногда не избежать. По словам ведущей, любой творческий человек, входя в образ, может забыть про реальность, например, поставив свое здоровье на второе место.

Как рассказала Тодоренко, она сильно увлеклась на последних съемках передачи «Мамы Пятницы!». Все прошло продуктивно и весело, но в конце рабочего дня ведущая слегла на диван и ей поставили капельницу. Соответствующий снимок она опубликовала в личном блоге.

«Важно помнить, что за каждым смехом может скрываться слеза, а за каждой улыбкой — история борьбы. За каждым ярким образом стоит настоящая жизнь с ее провалами и страхами, соплями и диареями). Но именно эта настоящесть делает нас сильнее», — отметила блогерша.

Тодоренко напомнила, что за яркими образами на экране может скрываться иная картинка: болезни, грусть, борьба с личными внутренними конфликтами и многое другое. Ментальные беды и эмоциональная усталость не обходят стороной даже звезд.

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