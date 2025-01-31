Регина Тодоренко рассказала, как сохраняет брак с Владом Топаловым

34-летняя телезвезда Регина Тодоренко откровенно рассказала о личной жизни, в частности о том, как она работает над отношениями со своим мужем Владом Топаловым.

Как пишет VoiceMag, Тодорнеко и Топалов поженились в 2018 году, и у них есть два сына. Регина уже ранее говорила о том, что жить в «мужском царстве» ей будет непросто, но сейчас изменила свое мнение. Фактически, телезвезда чувствует себя принцессой, которая редко когда превращается в Золушку.

При этом, Тодоренко рассказала и о том, что она работает с Владом и над отношениями – по ее словам, важно беречь отношения. Любовь, которая ранее была трепетной и «до мурашек», трансформировалась, прошла через большие испытания и окрепла. Супруги, говорит Регина, уверены друг в друге, и даже если кто-то «пылит», то другой его поддерживает. Важно поддерживать и романтическую обстановку, говорит звезда – регулярно ходить друг с другом на свидания, дарить праздник.

Напомним, что почти год назад Тодоренко получила российское гражданство.