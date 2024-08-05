Региональный этап Всероссийского марафона «Земля спорта» пройдет в Подмосковье
Фото: [Пресс-служба администрации г.о. Балашиха]
В эту субботу в Балашихе состоится региональный этап Всероссийского марафона «Земля спорта», мероприятие проведут на стадионе Метеор, в нем примут участие более 150 человек. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Марафон организует Министерство сельского хозяйства России. В сообщении уточнили, что в рамках него пройдут семейные эстафеты, командные соревнования, а также сдачу нормативов ГТО. Участниками могут стать все желающие.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.
*Возрастное ограничение 0+