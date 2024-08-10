Региональный этап Всероссийского марафона «Земля спорта» прошел в подмосковной Балашихе

Порядка двухсот участников собрал Большой фестиваль для сторонников спорта и здорового образа жизни прошел в День физкультурника на стадионе футбольного центра «Метеор» в Балашихе. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Отмечается, что данный фестиваль состоялся при поддержке Министерства сельского хозяйства России и Министерства физической культуры и спорта Московской области. Команды из 16 городских округов Подмосковья соревновались в многоборье ГТО, беге, силовом экстриме и показали сплоченность в командных играх и семейных эстафетах.

Поприветствовать участников марафона пришли председатель городского Совета депутатов, руководитель фракции «Единой России» Геннадий Попов, депутаты городского совета, представители администрации города, начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации Балашихи Никита Тарасевич, жители и гости города.

«Сегодня здесь огромное количество спортивных, позитивных людей. Спорт объединяет! Мы с вами — одна большая семья! Хочу поблагодарить Министерство спорта Московской области, Министерство сельского хозяйства России за возможность провести такие мероприятия у нас в Балашихе. Чем больше будет спорта, тем больше у нас будет здоровых и крепких духом людей!», — сказал Никита Тарасевич.

На площадке марафона «Земля спорта» прошли городские соревнования по тяжелой атлетике и регби, а также сдача нормативов ГТО. Спортивными активностями завершился и летний этап спортивного марафона «Сила России» для сторонников партии «Единая Россия».