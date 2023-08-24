Региональный фолк-фестиваль пройдет в Подмосковье

Фото: [ Администрация г. о. Серпухов ]

Седьмой региональный фолк-фестиваль «На стыке трех губерний» пройдет в Подмосковье. Как сообщили в Минсельхозпроде региона, мероприятие посвящено Медовому, Яблочному и Ореховому Спасам.

Фестиваль состоится в Серпухове в первые выходные сентября. В его рамках будет работать торговая улица «Три спаса», где можно будет ознакомиться с продукцией сельхозтоваропроизводителей региона.

«Также на фестивале будет множество изделий народных промыслов от местных ремесленников», - добавил зампред областного правительства Георгий Филимонов.

Помимо этого, в программе – развлекательные мероприятия, в том числе кулинарные и творческие мастер-классы, выступления фольклорных коллективов и уличных театров, показ коллекций традиционного костюма.