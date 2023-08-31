Региональный форум «Zа самбо» прошел в Подмосковье

Областной форум «Zа самбо» прошел в Подмосковье, сообщили в Минспорта области. По словам главы ведомства Дмитрия Абаренова, Подмосковье всегда было лидером в этом виде спорта.

Сейчас в регионе активно продвигается проект «Самбо в школу!». В текущем и следующем годах им будут охвачены еще десять учреждений.

Секции самбо работают на базе сорока четырех школ. В пяти из них могут заниматься юнармейцы. С начала года в области прошло двадцать шесть мастер-классов в рамках проекта «Самбо в парках». За летний период проект реализовали в семнадцати муниципалитетах.

Также активно развивается направление «Самбо в вузы». По словам Абаренова, проект востребован среди студентов, молодых преподавателей и аспирантов на базе колледжей и вузов.