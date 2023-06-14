Региональный ретро-фестиваль позволил жителям и гостям Ленинского округа окунуться в советское время

Уроки по домоводству и занятия по труду, черно-белые фото советских школьников – все это и многое другое можно было увидеть на областном ретро арт-фестивале «Опять за партой», который прошел в Видном.

Творческий экскурс в прошлое собрал больше 300 представителей старшего поколения из 18 городских округов Подмосковья. В Центральном парке Видного буквально яблоку негде было упасть.

Какие только развлечения не представили участникам и гостям фестиваля. Тут можно было почувствовать себя учеником советской школы и принять участие в традиционных для того времени уроках. Ностальгию по ушедшим временам навевали фотографии. А хорошее настроение поддерживали веселые квесты и возможность потанцевать под любимые композиции.

Напомним, ретро-фестиваль проходит в Видном во второй раз и проводится по губернаторским проектам «Активное долголетие» и «Лето в Подмосковье».

Стоит отметить, что в нашем муниципалитете представители старшего поколения – постоянные участники «Активного долголетия». В проекте заняты порядка 3 тысяч человек. Для них работают 20 кружков и секций, организованы свыше 60 видов активностей.