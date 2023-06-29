Регистрация на турнир по киберхоккею открылась в Подмосковье

Все желающие принять участие в турнире по киберхоккею могут зарегистрироваться на этом сайте . Как сообщили в Минспорта региона, мероприятие проведут в рамках юбилейного Кубка Овечкина.

Участников ждет борьба за победу в хоккейном симуляторе «NHL23». Игры проведут в следующем месяце в онлайн-формате в пять этапов. В каждой квалификации будут определены четыре победителя, которые выйдут в следующий этап. Он состоится в августе.

В результате будут определены четыре лидера – два финалиста и два претендента на третью позицию. Финал пройдет в последний день проведения розыгрыша «Кубка Александра Овечкина» в Красногорске.