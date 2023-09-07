Регистрация на забег «Народный трейл» стартовала в Московской области

Жители Подмосковья смогут принять участие в забеге по пересеченной местности, который организует сыроварня Олега Сироты в городском округе Истра. Сегодня началась регистрация на мероприятие, сообщили в областном Минкульттуризме.

Для участников забега подготовят различные дистанции, в том числе, для детей. На финише их ждет локация с фермой, где для них подготовят сыр и горячий чай. Победители получат народные призы, все участники — медаль из природных материалов. Отметим, что зарегистрироваться можно здесь. Забег пройдет при поддержке Минкульттуризма региона.

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