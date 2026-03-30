Группа «Руки Вверх!» потребовала 5 млн рублей с российской компании на фоне юридического спора

Музыкальный коллектив, который не первый год защищает свое имя в правовом поле, снова оказался в центре судебного разбирательства. ООО «Руки Вверх» требует взыскать 5 млн рублей с ООО «Космос‑М» в рамках спора об исключительных правах на товарные знаки, сообщает Super со ссылкой на телеграм-канал «Звездач».

Изначально заявление от музыкальной группы не принимали к рассмотрению. Позже процесс все же запустили, и теперь суду предстоит разобраться, были ли нарушены права коллектива на использование зарегистрированных товарных знаков.

Конфликт разворачивается на фоне недавней словесной перепалки лидера группы Сергея Жукова с певцом Андреем Губиным. Напомним, Губин позволил себе резкие высказывания в адрес артиста, назвав дефект речи Жукова «непригодным для сцены». Он также заявил, что не понимает любви публики к этому коллективу.

Жуков не остался в долгу и записал «шепелявую» песню в ответ на обвинения. Позже Губин попытался оправдаться, объяснив, что его слова не так поняли.

