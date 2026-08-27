Реконструкция стадиона «Спартак» в Луховицах завершена на 75%

Глава муниципального округа Луховицы Марк Черемисов совместно с местным депутатом из партии «Единая Россия» Денисом Мишиным, представителями подрядной организации и директором спортивного центра «Луховицы» Дмитрием Кирюхиным проинспектировали ход реконструкции стадиона «Спартак».



Работы ведутся по государственной программе Московской области «Строительство и капитальный ремонт социальной инфраструктуры» при поддержке губернатора региона Андрея Воробьева. Строительная готовность объекта достигла 75%.



На стадионе продолжаются активные работы. Рабочие укладывают покрытие, монтируют экраны шумоизоляции, устанавливают освещение, приводят в порядок футбольное поле и благоустраивают прилегающую территорию. В ближайшее время начнется завоз оборудования и мебели.



Проект реконструкции предусматривает создание современной многофункциональной площадки. Здесь уже возведена крытая трибуна на 1500 мест, ведется работа по созданию футбольного поля с искусственным покрытием, универсальной спортивной площадки, беговых дорожек. Территория вокруг стадиона будет благоустроена, также обеспечена доступность для маломобильных групп населения.



Основные работы планируется завершить к 15 сентября. После этого на стадионе состоится товарищеский матч — своеобразный пробный запуск объекта. Торжественное открытие с участием всех служб и техническими проверками намечено на ноябрь.



Уже скоро луховичане получат современную площадку для тренировок юных спортсменов, проведения соревнований и комфортного отдыха.