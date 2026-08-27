Цветочный ажиотаж: сколько стоят букеты к 1 сентября и как не разориться

Флористы готовится к традиционному всплеску продаж к 1 сентября. По оценкам экспертов, опрошенных KP.RU , средняя стоимость праздничного букета в этом году варьируется от 2500₽ до 3500₽, что соответствует общему уровню инфляции.

Цены на цветы: от бюджетных до премиальных

Продажи цветов на 1 сентября вырастают в 2–3 раза — больше только в преддверии 8 Марта. Однако, как заверили в московских цветочных магазинах, цены 31 августа и в День знаний останутся прежними. Сейчас эквадорские розы от 70 см стоят 300–370₽, кустовые — 270–300₽. Составные букеты стартуют с 2700₽.

Руководитель отдела по привлечению селлеров цветочного маркетплейса Flowwow Вероника Перетягина сообщила, что медианный чек на цветы в августе 2026 года составляет 3250₽ — на 6% больше, чем год назад. Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко уточнил: средняя цена букета к 1 сентября колеблется в районе 2500–3500₽. Это компромисс между красивым оформлением и разумными тратами. Если хочется роз в коробке или корзинке, такой букет обойдется в 2500–7000₽. Премиальные варианты с импортными цветами — от 6000₽ и выше.

Какие цветы в тренде

Большинство родителей выбирает монобукеты — композиции из одного вида цветов. В прошлом году их покупали в полтора раза чаще авторских. Чаще всего дарят розы, хризантемы, альстромерии, пионы и диантусы.

Растет спрос на сезонные цветы — георгины и гладиолусы. Букет из пяти гладиолусов обойдется в 2715₽, из пяти георгинов — в 2740₽. Самый бюджетный монобукет (пионы, розы, гладиолусы, ирисы) можно найти примерно за 2000₽.

Эксперты отмечают: в День знаний ценится классика — гладиолусы, розы, хризантемы, астры. Среди модных новинок — гортензии с крупными соцветиями и подсолнухи. Аккуратные композиции из кустовых роз и гербер выглядят ярко и стоят недорого.

Вместо цветов учителям все чаще дарят сладости, подарочные сертификаты и комнатные растения. Популярны клубника в шоколаде (около 3000₽), флорариумы (5000₽) и орхидеи (4600₽).

Как сэкономить на букете

Петр Щербаченко посоветовал не покупать готовые букеты в ларьках у метро утром 1 сентября — там и цены завышены, и качество сомнительное. Лучше заказать заранее в проверенном месте или на маркетплейсе. Продавцы обещают не поднимать цены в праздник, но в цветочных маркетплейсах рекомендуют оформить предзаказ за неделю. Это позволит выбрать цветы из широкого ассортимента, избежать очередей и зафиксировать выгодную цену. Доставку лучше заказать на вечер 31 августа — букет останется свежим, а утром не придется суетиться.

Мнение педагога: цветы — не пережиток

Школьный учитель, психолог и социальный педагог Марина Крапивная уверена: традиция дарить цветы 1 сентября жива. «Прийти домой без цветов будет обидно любому учителю», — говорит она. Однако педагог напоминает о разумных пределах: классному руководителю часто несут десятки букетов, а простой предметник остается без внимания. Родителям первоклассников стоит помнить, что цветы — обязательный атрибут для фотографий. В старших классах можно договориться об общем букете классному руководителю и по цветку — другим учителям.

Важен не размер и цена, а красота и вкус, уверена Крапивная. И предупреждает: «Учителя запоминают все, а что не запоминают — то записывают». Насчет съедобных подарков она советует деликатно уточнить у педагога заранее: кто-то с радостью примет конфеты, а кто-то воспримет это как взятку.