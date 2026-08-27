Врач назвала привычки в офисе, которые разрушают желудок

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух предупредила о трех опасных привычках на рабочем месте, которые могут привести к воспалению слизистой желудка, изжоге и вздутию — главная из них не фастфуд или кофе, а нерегулярное питание, когда человек подолгу голодает, а потом переедает перед монитором. Об этом сообщает Lenta.ru.

Специалист объяснила, что даже при отсутствии пищи в желудке постоянно выделяется небольшое количество соляной кислоты — так называемая базальная секреция. Если человек пропускает приемы пищи, кислота начинает раздражать пустые стенки, слизистая истончается и воспаляется, а длительный голод приводит к хроническому гастриту. Когда же голодный сотрудник наконец добирается до еды, он часто теряет контроль над порциями, переедает, что провоцирует тяжесть, изжогу и боли.

Второй вредной привычкой Кашух назвала еду перед экраном. Когда человек одновременно жует и читает почту или смотрит видео, он не фиксирует насыщение, мозг не получает сигнал о сытости, и в итоге съедается заметно больше нужного. Кроме того, длительное сидение в одной позе мешает нормальному пищеварению: возникает застой еды в желудке, появляются отрыжка, тошнота и чувство распирания.



Ранее названы витамины, которые снижают риск рака кишечника.