В трех округах Подмосковья расчистили от деревьев и кустарников около 4 га охранных зон ЛЭП

Специалисты АО «Мособлэнерго» с июля по август расчистили от растительности 4,3 га охранных зон воздушных линий электропередачи в Королеве, Пушкино и Красногорске. Об этом сообщает Министерство энергетики Московской области.

В Красногорске работы провели более чем на 2,4 га на улице Красная Горка окружного центра и в деревне Михалково. В Пушкино — на 1,2 га на Октябрьской улице в микрорайоне Кудринка, в Королеве — на 0,6 га в 3-м Дачном переулке.

«Для жителей Пушкино, Красногорска и Королева это означает, что их электроснабжение стало менее уязвимым к капризам погоды, особенно в межсезонье, когда деревья теряют листву, а ветер усиливается. Мы отрабатываем не только крупные магистрали, но и внутриквартальные линии, потому что даже одна упавшая ветка может оставить без света целый микрорайон», — отметил министр энергетики Подмосковья Сергей Воропанов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе уделяют особое внимание системе теплоснабжения в бывших военных городках.