В Раменской больнице успешно прооперировали пациентку с меланомой

Специалисты Раменской больницы спасли женщину с меланомой. На момент обращения за помощью заболевание достигло второй стадии, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В кожно-венерологическое отделение обратилась жительница в возрасте 56 лет с крупной родинкой на правом плече. По словам женщины, родинка была у нее всегда и никогда не беспокоила.

Во время отдыха на море пациентка заметила, что родинка потемнела и увеличилась. Тем не менее женщина не обращалась в больницу, пока родинка не начала кровоточить в результате травмирования.

Врачи диагностировали меланому — один из самых агрессивных видов рака. Такие опухоли быстро дают метастазы в разные органы. Избавиться от них можно только при своевременном выявлении.

Женщину направили в Центр амбулаторной онкологической помощи. Выяснилось, что болезнь на второй стадии и не успела распространиться по организму. Пациентку прооперировали, удалив образование. Сейчас женщина находится под наблюдением врачей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу комплексной поликлиники в микрорайоне Лукино-Варино.