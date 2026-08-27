Восемь представителей Подмосковья вошли в число полуфиналистов программы «Министерство контента»

Всего на новый сезон программы поступило более 12,5 тыс. заявок. В полуфинал вышли 155 человек из 51 региона России.

Московскую область представляют восемь авторов контента, которые будут работать по всем шести направлениям трека: АПК, здравоохранение, промышленность, просвещение, спорт и международный туризм.

Так, Подмосковье представляют учитель английского языка Анна Деодатова, разработчик сайтов и автор агроблога «Клубника-СТ» Святослав Муромский, блогер Софья Фролова, руководитель социально ориентированной НКО «В защиту права», автор федерального проекта #КиберЛюди и помощник депутата Госдумы на общественных началах Ангелина Светик, специалист в сфере организации здравоохранения Кристина Сидорова, руководитель департамента по развитию предпринимательства и автор блога об экономике Ирина Епифанова, руководитель клуба молодых инвалидов «Эдельвейс», эксперт по инклюзивному туризму и автор тревел-блога «Колесим по-семейному» Надежда Штрекер, фитнес-тренер и автор крупного блога о здоровом образе жизни Павел Корпачев.

В рамках очного модуля участники встретились с представителями ведомств-партнеров, определили концепции и форматы будущих медиапроектов и сформировали дорожные карты. Совместная работа продолжится в течение нескольких месяцев. Готовые медиапроекты будут представлены на финале шестого сезона проекта «ТопБЛОГ».