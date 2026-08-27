В Щелкове 1 сентября состоится открытие отремонтированной школы № 5

Обновленную школу № 5 откроют после капремонта в День знаний в Щелкове. Об итогах проведенных работ рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Школа № 5 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья расположена на Заводской улице. Здание 1958 года постройки обновили в рамках госпрограммы.

В школе отремонтировали фасад и кровлю, заменили инженерные сети и сантехнику, установили системы безопасности. Также закупили новую мебель и оборудование, и благоустроили прилегающую территорию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве и капремонте школ к новому учебному году.