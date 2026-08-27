Стилист Рогов объявил новый тренд 2026 года, который перевернет представление о моде
Мятые вещи из материалов с бумажным эффектом стали трендом 2026
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Святов/Сгенерировано нейросетью]
Телеведущий и стилист Александр Рогов объявил главный модный тренд 2026 года, и он бросает вызов привычному утюгу и глажке — в моду возвращаются мятые ткани, но не просто небрежность, а специальный бумажный эффект, заложенный дизайнерами на этапе производства. Об этом сообщает Lenta.ru.
Эксперт пояснил, что «мятка» уже давно присутствовала в коллекциях, однако теперь модельеры пошли дальше — они используют не просто мятую фактуру, а особые материалы с бумажным эффектом. Это значит, что вид помятой вещи — не результат небрежного хранения, а сознательная дизайнерская задумка, заложенная в ткань производителем. Такие вещи не требуют отпаривания и утюжки, что, по мнению стилиста, идеально вписывается в современный ритм жизни, когда время на уход за одеждой становится роскошью.
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