В Подмосковье открыли промышленно-логистический парк «Лиханов. Балашиха». Он стал 73-м индустриальным парком в регионе, отметил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

Главным инициатором создания парка выступила компания «Реалитек» ГК «А.М.Р.». Территория рассчитана на 51 производственно-складское здание — каждое на отдельном участке с автономными инженерными сетями и закрытым периметром. Пять зданий уже готовы. Еще столько же введут в течение месяца.

«Открытие парка — важный шаг в укреплении промышленного потенциала Подмосковья и развитии малого и среднего бизнеса в регионе. После полного запуска парка планируется создать более 800 новых рабочих мест», — отметил Брынцалов.

По словам главы Балашихи Сергея Юрова, сейчас в округе шесть индустриальных парков. Также строятся «Промышленный парк Параметр», «М12 Руднево», вторая очередь «Милованова», «Третьяков» и «Мамонтов».

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев запустил первый производственный корпус ГИП «Титан» в Ленинском округе.