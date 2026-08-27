Новое оборудование для дезинфекции медицинских инструментов поступило в Коломенскую больницу
Больнице Коломны передали новое стерилизационное оборудование
Фото: [Коломенская больница]
Новое оборудование для дезинфекции медицинских инструментов и лабораторной посуды поступило в Коломенскую больницу. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Новую моечно-дезинфекционную машину установили в патологоанатомическом отделении, где в среднем за день проводится более 120 гистологических исследований.
В машину можно загружать до 150 лабораторных емкостей за один цикл. Высокоточная дозировка моющих и нейтрализующих средств, а также возможность обработки всех поверхностей повышают эффективность очистки.
В этом году на закупку стерилизационной техники для больниц Подмосковья предусмотрели почти ₽900 млн. С начала года учреждениям поставили 145 единиц техники на ₽332 млн.
Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу комплексной поликлиники в микрорайоне Лукино-Варино поселка Свердловский в Лосино-Петровском округе.