Новое оборудование для дезинфекции медицинских инструментов поступило в Коломенскую больницу

Новое оборудование для дезинфекции медицинских инструментов и лабораторной посуды поступило в Коломенскую больницу. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Новую моечно-дезинфекционную машину установили в патологоанатомическом отделении, где в среднем за день проводится более 120 гистологических исследований.

В машину можно загружать до 150 лабораторных емкостей за один цикл. Высокоточная дозировка моющих и нейтрализующих средств, а также возможность обработки всех поверхностей повышают эффективность очистки.

В этом году на закупку стерилизационной техники для больниц Подмосковья предусмотрели почти ₽900 млн. С начала года учреждениям поставили 145 единиц техники на ₽332 млн.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу комплексной поликлиники в микрорайоне Лукино-Варино поселка Свердловский в Лосино-Петровском округе.