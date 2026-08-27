Google Play и App Store снова дают сбой у россиян: скачивание и обновление приложений заблокировано у трех провайдеров
Google Play и App Store не скачивают приложения в Москве и Подмосковье
Фото: [Медиасток.рф]
В Москве и Подмосковье зафиксированы сбои при скачивании и обновлении приложений из Google Play и App Store. Проблемы возникли у пользователей нескольких провайдеров, включая «Ростелеком», МТС и «Мегафон».
Пользователи связывают неполадки с ограничением доступа к серверам доставки контента. Кроме того, на фоне санкций Apple и Google ужесточили правила для российских пользователей, и из магазинов приложений исчезли многие популярные сервисы.