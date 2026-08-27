Детский сад «Светлячок» в Домодедове откроется после капитального ремонта 1 сентября
В Домодедове завершился капремонт детского сада «Светлячок»
Фото: [Министерство строительного комплекса Московской области]
В Домодедове завершился капитальный ремонт дошкольного отделения «Светлячок» Востряковского лицея № 1. Открыть обновленное учреждение планируется 1 сентября, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
Детсад расположен на улице Чкалова в микрорайоне Авиационный. Здание было построено в 1972 году. Его площадь составляет более 1 тыс. кв. м. Объект отремонтировали по госпрограмме.
В ходе ремонта в учреждении провели внутренние отделочные работы, заменили инженерные коммуникации и сантехнику, обновили пищеблок, привели в порядок кровлю и фасад, установили новое оборудование и мебель.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил школу в Серпухове, которую откроют после капремонта к 1 сентября.