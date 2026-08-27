Детский сад «Светлячок» в Домодедове откроется после капитального ремонта 1 сентября

Детсад расположен на улице Чкалова в микрорайоне Авиационный. Здание было построено в 1972 году. Его площадь составляет более 1 тыс. кв. м. Объект отремонтировали по госпрограмме.

В ходе ремонта в учреждении провели внутренние отделочные работы, заменили инженерные коммуникации и сантехнику, обновили пищеблок, привели в порядок кровлю и фасад, установили новое оборудование и мебель.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил школу в Серпухове, которую откроют после капремонта к 1 сентября.