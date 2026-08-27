Школу № 10 деревни Кабаново в Орехово-Зуеве откроют 1 сентября после капремонта

В рамках ремонта в здании заменили все внутренние коммуникации — системы отопления, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения. Также привели в порядок фасад и кровлю.

Кроме того, был модернизирован пищеблок, благоустроена прилегающая территория, установлены новая мебель и современное оборудование.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил награды «Лидер образования Московской области» лучшим школам региона.