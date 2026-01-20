Рекорд на лыжне: в Дубне прошла массовая эстафета памяти авиаконструктора Березняка

В подмосковной Дубне состоялась традиционная лыжная эстафета памяти выдающегося авиаконструктора Александра Березняка. Мероприятие, прошедшее 18 января, установило рекорд по числу участников, собрав 26 команд от различных предприятий, учебных заведений и отдельную команду ветеранов-соратников легендарного руководителя ГосМКБ «Радуга».

Для коллектива «Радуги» это официальный старт Спартакиады здоровья, задающий тон всему году, который для предприятия является юбилейным — исполняется 75 лет. Для остальных команд города это способ почтить память выдающегося человека, чье имя неразрывно связано с Дубной.

Особая дистанция в 400 метров для ветеранов — не просто формальность, а ритуал уважения. Их воспоминания о том, как гонка проходила десятилетия назад, когда участники выходили на лыжню прямо с рабочих мест, превращают мероприятие в устную историю, передаваемую молодежи. Этот опыт показывает, как корпоративные традиции могут стать эффективным инструментом укрепления коллективного духа и патриотизма малой родины.

«Это живая история и огромная ценность. Эстафета дала яркий старт юбилейному году нашего легендарного предприятия, которому в этом году исполняется 75 лет!», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

Победителями в разных категориях стали лыжники из Объединенного института ядерных исследований и команда школы №1, носящей имя Березняка. Последний факт особенно символичен: школа, названная в честь конструктора, продолжает прославлять его имя уже на спортивном поприще.