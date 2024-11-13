РЕН: на турнир по ММА в Подмосковье нагрянули силовики и отменили его без объяснения причин

В подмосковном поселке Новоивановское Одинцовского городского округа должен был вечером во вторник, 12 ноября, состояться турнир организации Hype FC по смешанным единоборствам (ММА). Однако, как передает телеканал РЕН, все бои были отменены сразу же после появления там сотрудников силовых структур.

Сообщается, что прямо во время объявления анонса поединков к больше известному как Альфредо Аудиторе главе промоушена Мухаммеду Носаеву, который более вышел в октагон, подошли сотрудники спецслужб и сразу отвели за кулисы. В качестве подтверждения телеканал опубликовал кадры, на которых силовики объявляют всем собравшимся об отмене боев.

Отмечается, что центральным поединком вечера должен был стать бой Наримана Аббасова и Марифа Пираева.

Причины отмены турнира и другие подробности произошедшего пока не приводятся.

Ранее мы писали, что боец MMA Малыхин вышел на взвешивание перед боем в Таиланде с флагом России.