Боец MMA вышел на церемонию взвешивания в Таиланде с флагом России

Действующий чемпион сингапурской организации смешанных единоборств ONE россиянин Анатолий Малыхин появился на церемонии взвешивания перед титульным боем с флагом России на плечах. Об этом пишет РИА Новости спорт.

Наш боец, выступающий в тяжелой весовой категории, выйдет на ринг против сенегальца Умара Кейна в Бангкоке ночью в субботу. Помимо российского триколора россиянин принес на церемонию чемпионский пояс и игрушечного бегемота. На счету Малыхина 14 боев и 14 досрочных побед. Россиянин выступает на профессиональном уровне с 2017 года, а за год этого он выиграл чемпионат Европы по грепплингу.

Ранее сообщалось о том, что на День народного единства в Херсонской области был развернут самый большой в России флаг.