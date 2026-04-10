Юлия Савичева появилась на премии «Жара» в необычном «грязном» образе

Российская певица Юлия Савичева появилась на музыкальной премии «Жара» в необычном «грязном» образе, сообщает Super.ru. Артистка была с ног до головы «облита» грязью.

Савичева объяснила, что ее образ — это протест. Она хотела показать трудности, через которые проходит популярный человек на пути к успеху.

Кроме того, певица стремилась продемонстрировать публике «настоящую себя» — без глянца, прикрас и идеальной картинки. По ее словам, за красивой обложкой часто скрывается тяжелая работа, грязь в переносном и даже в прямом смысле.

Савичевой 39 лет. Певица исполнила множество популярных песен, включая «Москва-Владивосток», «Высоко», «Не смотри ты по сторонам». Она участвовала в телепроекте «Фабрика звезд 2», а также в конкурсе «Евровидение-2004».

Ранее Юлия Савичева раскритиковала Полину Гагарину за критику «Фабрики звезд».