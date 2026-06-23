Госавтоинспекция выступила с важным заявлением для водителей: будут ли новые штрафы для водителей с 1 июля
Госавтоинспекция: поставлена точка в вопросе о штрафах для водителей с 1 июля
В Госавтоинспекции заявили, что информация о новых штрафах для водителей за тонировку и использование телефона за рулем не соответствует действительности. Об этом пишет Газета.ру.
Госавтоинспекция России опровергла распространявшиеся в СМИ и социальных сетях сообщения о якобы предстоящем ужесточении административной ответственности для водителей с 1 июля.
Официальное заявление ведомства
В ГИБДД подчеркнули, что изменения правил дорожного движения и санкций за их нарушение не вводились и не планируются в указанную дату.
Также уточняется, что информация о возможном усилении наказаний за использование телефона за рулем и несоответствие требованиям к светопропусканию стекол не имеет подтверждения.
Как принимаются изменения
В ведомстве напомнили, что любые корректировки административной ответственности в сфере безопасности дорожного движения устанавливаются исключительно федеральными законами.
Все проекты нормативных актов проходят обязательное опубликование на официальных правовых ресурсах.
Призыв к проверке информации
Госавтоинспекция призвала граждан ориентироваться только на официальные источники данных.
Отдельное обращение было адресовано СМИ и блогерам с просьбой проверять сведения перед публикацией, чтобы не распространять недостоверную информацию.