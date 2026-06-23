Камеры видеонаблюдения помогли раскрыть страшное преступление из Индии

В Индии полиция расследует тяжкое преступление с участием таксиста, который подозревается в похищении ребенка и последующей расправе. Мужчина уже задержан и дал признательные показания. Об этом сообщает Jaihin Janab со ссылкой на местную полицию, передает Газета.ру.

В Индии правоохранительные органы задержали водителя такси по подозрению в тяжком преступлении в отношении 11-летней девочки. Следствие рассматривает дело как особо тяжкое и продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Обстоятельства исчезновения ребенка

По данным полиции, семья девочки оказалась в сложной финансовой ситуации и вынужденно жила на улице. Ночью, когда родители и дети спали на тротуаре, подозреваемый заметил ребенка и воспользовался ситуацией.

После этого девочка исчезла.

Поиски и задержание подозреваемого

Родители обратились в полицию после того, как обнаружили пропажу дочери. Правоохранительные органы изучили записи с камер видеонаблюдения и в течение нескольких часов установили личность предполагаемого преступника.

25-летний местный житель был задержан.

Ход расследования

По данным следствия, задержанный дал признательные показания. В отношении него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая преступления сексуального характера.

Полиция также проверяет возможную причастность других лиц к произошедшему.

Информация о предыдущих правонарушениях фигуранта уточняется.