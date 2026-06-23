Ревность обернулась страшным поступком и судебным приговором в Алтайском крае

В Алтайском крае суд рассмотрел дело о нападении на соперницу на почве личного конфликта. Пострадавшая получила серьезные травмы глаза и частично потеряла зрение. Об этом сообщает управление по обеспечению деятельности мировых судей, передает Газета.ру.

В Алтайском крае вынесен приговор женщине, которая в ходе личного конфликта применила уксусную кислоту против предполагаемой соперницы. Суд установил, что инцидент произошел во время совместного застолья, где всплыли подробности измены.

Конфликт во время застолья

По материалам дела, семейная пара находилась в гостях, где участники распивали алкоголь. В ходе разговора женщина узнала о длительных отношениях мужа с другой участницей встречи, а также о планах мужчины на совместную поездку. Ситуация быстро переросла в конфликт.

Нападение с использованием кислоты

В момент эмоционального всплеска женщина взяла со стола емкость с уксусной кислотой и плеснула жидкость в лицо сопернице.

Пострадавшая получила химический ожог роговицы и конъюнктивы глаза, что привело к ухудшению зрения.

Судебное решение

Подсудимая полностью признала вину. Мировой суд назначил ей наказание в виде одного года ограничения свободы.

Также суд удовлетворил гражданские иски: взысканы компенсация материального ущерба и морального вреда в размере 100 тысяч рублей.