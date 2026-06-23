С 1 июля платежи за ЖКХ изменятся по новым правилам

С 1 июля в сфере ЖКХ вступают в силу новые правила: произойдет индексация тарифов, обновятся квитанции и изменится порядок перерасчета услуг для жителей. Об этом пишет Царьград .

С 1 июля в России начинают действовать изменения в сфере жилищно-коммунального хозяйства, которые затронут размер платежей, порядок перерасчетов и структуру квитанций.

Индексация коммунальных тарифов

В среднем тарифы на услуги ЖКХ увеличатся примерно на 5,4%. Повышение коснется водоснабжения, отопления, газа, электроэнергии и вывоза твердых коммунальных отходов.

При этом рост будет различаться по регионам. Минимальные значения зафиксированы в Северной Осетии, Новосибирской области и Алтайском крае. Наибольшее повышение ожидается в Москве, Санкт-Петербурге и Якутии.

Дополнительно осенью возможна еще одна корректировка тарифов, что может увеличить совокупную нагрузку на платежи населения почти до 10%. Причиной называют необходимость модернизации коммунальной инфраструктуры.

Перерасчет за коммунальные услуги

С июля меняется порядок перерасчета в случаях временного отсутствия горячей воды. Управляющие компании должны будут автоматически учитывать перерывы в предоставлении услуг и отражать корректировки в квитанциях без заявлений со стороны жильцов.

Это должно упростить процедуру для граждан и сократить необходимость сбора подтверждающих документов.

Обновленные квитанции

Платежные документы постепенно переходят на новый формат, который станет обязательным во всех регионах. В квитанциях будет более детальная разбивка начислений по видам услуг.

Отдельно будут указаны расходы на содержание жилья, обслуживание лифтов, уборку, ремонт, вывоз отходов и поверку общедомовых приборов учета.

Изменение сроков оплаты

С марта установлен единый срок оплаты коммунальных услуг — до 15 числа месяца, следующего за расчетным периодом. Это дает гражданам дополнительные дни для внесения платежей без начисления пеней.

Квитанции при этом должны поступать не позднее пятого числа каждого месяца.

Контроль за управляющими компаниями

В парламенте обсуждается инициатива по усилению отчетности управляющих организаций. Предлагается обязать их предоставлять отчеты о работе каждые шесть месяцев с публикацией данных в государственной системе ЖКХ.