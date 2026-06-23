Возлюбленная Аршавина показала редкое фото с маленькой дочерью экс-футболиста

Возлюбленная экс-футболиста «Зенита» и сборной России Андрея Аршавина впервые за долгое время поделилась с подписчиками редкими кадрами, пишет Super. На снимках она запечатлена с общей дочерью. Девочка, родившаяся в 2024 году, стала шестым ребенком Аршавина.

На фотографиях мать и дочь счастливо улыбаются под лучами летнего солнца. Поклонники сразу же заметили, что малышка очень похожа на своего знаменитого отца — те же глаза, форма лица и улыбка.

О романе Аршавина и Петрушиной стало известно в 2024 году, когда пара опубликовала совместные кадры из отпуска. До этого девушка работала в администрации нескольких футбольных клубов и не вела публичный образ жизни. Однако после рождения дочери она постепенно начала появляться в медиапространстве, но редко делится семейными фотографиями.

У Аршавина также есть дети от предыдущих отношений: трое — от телеведущей Юлии Барановской, а также дочь от модели Алисы Казьминой.

Ранее ставшая в 52 года мамой фигуристка Маргарита Дробязко показала фото с дочерью.