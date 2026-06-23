Валерий Меладзе показал редкие фотографии с братом в день рождения

Исполнителю вечных хитов «Салют, Вера» и «Красиво» Валерию Меладзе исполнился 61 год. Певец принимает поздравления от коллег, друзей и, конечно, родных. Особое внимание поклонников привлекло поздравление от его старшего брата, продюсера и композитора Константина Меладзе, пишет Super.

Фото: [ соцсети ]

В день рождения артиста Константин опубликовал в социальных сетях свежие фотографии с братом. На одной из фотографий Константин улыбается.

Для поклонников творчества братьев Меладзе эти кадры — большая редкость. Обычно артисты предпочитают не показывать эмоций на камеру.

Константин Меладзе с 2022 года практически не выходил на связь с поклонниками. Он редко появлялся в соцсетях, а слухи о его жизни только подогревали интерес публики. Однако в последнее время он стал изредка публиковать личные кадры, и день рождения брата стал для него поводом вновь поделиться теплыми моментами.

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