«Краснодар» интересуется экс-хавбеком «Динамо» Захаряном
Агент Захаряна Голубин прокомментировал интерес «Краснодара» к футболисту
Фото: [ФК «Динамо»]
Геннадий Голубин, представляющий интересы российского полузащитника «Реала Сосьдад» Арсена Захаряна, прокомментировал «Чемпионату» информацию о том, что игрока хочет приобрести «Краснодар».
СМИ сообщали, что «быки» рассматривают Захаряна в качестве замены в случае продажи капитана команды Эдуарда Сперцяна.
«Никакой информации про Арсена у меня нет. На данный момент «Краснодар» не связывался ни со мной, ни с клубом», — сказал Голубин.
Арсен Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» летом 2023 года за €13 млн. Раскрыться футболисту в испанском клубе мешают регулярные травмы. За три сезона полузащитник провел 65 матчей за клуб, забив три мяча и сделав три ассиста. Контракт Захаряна с «Реалом Сосьедад» рассчитан до 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего полузащитника в €9 млн.
Ранее сообщалось, что «Спартак» хочет приобрести нападающего «Рубина» Мирлинда Даку.