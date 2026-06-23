«Краснодар» интересуется экс-хавбеком «Динамо» Захаряном

СМИ сообщали, что «быки» рассматривают Захаряна в качестве замены в случае продажи капитана команды Эдуарда Сперцяна.

«Никакой информации про Арсена у меня нет. На данный момент «Краснодар» не связывался ни со мной, ни с клубом», — сказал Голубин.

Арсен Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» летом 2023 года за €13 млн. Раскрыться футболисту в испанском клубе мешают регулярные травмы. За три сезона полузащитник провел 65 матчей за клуб, забив три мяча и сделав три ассиста. Контракт Захаряна с «Реалом Сосьедад» рассчитан до 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего полузащитника в €9 млн.

Ранее сообщалось, что «Спартак» хочет приобрести нападающего «Рубина» Мирлинда Даку.