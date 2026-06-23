Резонансный случай у Вечного огня закончился возбуждением уголовного дела в Ярославской области

В поселке Борисоглебский Ярославской области три женщины стали фигурантами уголовного дела после инцидента у мемориала с Вечным огнем. Обстоятельства произошедшего устанавливают следователи. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В Ярославской области правоохранительные органы возбудили уголовное дело после инцидента у мемориала с Вечным огнем. Подозреваемыми стали три местные жительницы, которых уже задержали сотрудники полиции.

Инцидент произошел у мемориала в Борисоглебском

Событие произошло 19 июня в поселке Борисоглебский. По данным следствия, женщины, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, использовали Вечный огонь не по назначению, что было зафиксировано на видео очевидцами.

Кадры быстро распространились в Сети и привлекли внимание правоохранительных органов.

Возбуждено уголовное дело

После проверки следователи возбудили уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за осквернение мемориальных объектов, посвященных памяти защитников Отечества.

В региональном управлении Следственного комитета сообщили, что все участницы инцидента задержаны. В ближайшее время суду предстоит определить меру пресечения.

Следствие устанавливает обстоятельства

В настоящее время продолжаются следственные действия. Правоохранители выясняют все детали произошедшего, а также степень участия каждой из задержанных.

По итогам расследования действиям женщин будет дана правовая оценка в соответствии с действующим законодательством.