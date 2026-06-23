Резонансный случай у Вечного огня закончился возбуждением уголовного дела в Ярославской области
РЕН ТВ: три женщины сушили мокрые ягодицы у Вечного огня в Ярославской области
В поселке Борисоглебский Ярославской области три женщины стали фигурантами уголовного дела после инцидента у мемориала с Вечным огнем. Обстоятельства произошедшего устанавливают следователи. Об этом сообщает РЕН ТВ.
В Ярославской области правоохранительные органы возбудили уголовное дело после инцидента у мемориала с Вечным огнем. Подозреваемыми стали три местные жительницы, которых уже задержали сотрудники полиции.
Инцидент произошел у мемориала в Борисоглебском
Событие произошло 19 июня в поселке Борисоглебский. По данным следствия, женщины, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, использовали Вечный огонь не по назначению, что было зафиксировано на видео очевидцами.
Кадры быстро распространились в Сети и привлекли внимание правоохранительных органов.
Возбуждено уголовное дело
После проверки следователи возбудили уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за осквернение мемориальных объектов, посвященных памяти защитников Отечества.
В региональном управлении Следственного комитета сообщили, что все участницы инцидента задержаны. В ближайшее время суду предстоит определить меру пресечения.
Следствие устанавливает обстоятельства
В настоящее время продолжаются следственные действия. Правоохранители выясняют все детали произошедшего, а также степень участия каждой из задержанных.
По итогам расследования действиям женщин будет дана правовая оценка в соответствии с действующим законодательством.